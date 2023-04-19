Полиция установила личности издевавшихся над женщиной школьников в Приморье

Выяснилось, что школьники выражались нецензурной бранью и проявили неуважение к незнакомой женщине. Проверка по инциденту все еще идет – полиция намерена рассмотреть вопрос о привлечении родителей злоумышленников к административной ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних также примет меры воспитательного характера в отношении учеников, – пишет полиция Приморья.