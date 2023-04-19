Полиция установила личности издевавшихся над женщиной школьников в Приморье

Правоохранительные органы Приморского края установили личности издевавшихся над женщиной школьников в Большом Камне. Злоумышленниками оказались ученики 5-7 классов МБОУ СОШ №1 и №3.
Сотрудники МВД сообщили, что учащиеся и члены их семей на учете в полиции ранее не состояли. Инспекторы ПДН провели профилактические беседы с подростками и их законными представителями.
Выяснилось, что школьники выражались нецензурной бранью и проявили неуважение к незнакомой женщине. Проверка по инциденту все еще идет – полиция намерена рассмотреть вопрос о привлечении родителей злоумышленников к административной ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних также примет меры воспитательного характера в отношении учеников, – пишет полиция Приморья.
Ранее А42 сообщил, что столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении мужчины на убийство своей супруги. Фигурант совершил нападение на жену в присутствии детей.