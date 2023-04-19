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KBS World: Северокорейские ракеты готовы поразить Вашингтон

Политика
KBS World: Северокорейские ракеты готовы поразить Вашингтон

КНДР разработала ракеты, способные поразить Сеул, Токио и Вашингтон, считает командующий Вооруженными силами США в Корее генерал Пол ЛаКамера. Об этом сообщает издание KBS World.

Американский военачальник представил свою оценку на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США. Он сказал, что главным приоритетом ВВС США является защита родины и их союзников, добавив, что Корейская война не закончена, а находится в состоянии перемирия.

Командующий подчеркнул необходимость укрепления американо-южнокорейского альянса, который, по его словам, «эффективно удерживал северокорейский режим от возобновления крупномасштабных агрессивных войн в течение почти 70 лет». ЛаКамера заверил, что совместные силы Южной Кореи и США «готовы», на тот случай, если Пхеньян решит возобновить военные действия против Юга.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын анонсировал запуск нового военного спутника-шпиона. Кроме того, он призвал подготовить проект по производству схожих аппаратов.
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