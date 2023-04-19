KBS World: Северокорейские ракеты готовы поразить Вашингтон

Американский военачальник представил свою оценку на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США. Он сказал, что главным приоритетом ВВС США является защита родины и их союзников, добавив, что Корейская война не закончена, а находится в состоянии перемирия.