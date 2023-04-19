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В Бразилии раскритиковали страны Запада за антироссийские санкции и эскалацию конфликта

Политика
В Бразилии раскритиковали страны Запада за антироссийские санкции и эскалацию конфликта

Советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что метод, который страны Запада выбрали для достижения мирного урегулирования конфликта России и Украины, не работает в современных политических условиях.

Страны, которые намерены санкциями добиться ослабления России или те, что увеличивают свою военную мощь в надежде приближения мирных переговоров, ошибаются. Подобные действия не приближают мир, а наоборот только затягивают военные действия и увеличивают количество жертв с обеих сторон, приводит слова Аморима издание Folha de S. Paulo.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бразилию в рамках своего турне по странам Латинской Америки. После встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрао Лавров заявил, что их переговоры прошли в дружелюбной и позитивной атмосфере, а дипломаты смогли достигнуть взаимопонимания.
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