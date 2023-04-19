В Бразилии раскритиковали страны Запада за антироссийские санкции и эскалацию конфликта

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бразилию в рамках своего турне по странам Латинской Америки. После встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрао Лавров заявил, что их переговоры прошли в дружелюбной и позитивной атмосфере, а дипломаты смогли достигнуть взаимопонимания.