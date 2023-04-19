Полиция не смогла противостоять незаконным вечеринкам на Думской улице в Санкт-Петербурге

Полиция, прибывшая на Думскую улицу Санкт-Петербурга после сообщения о работе подпольного бара, не может разобраться с незаконной деятельностью заведения.
Сегодня, 19 апреля, местные жители обратились в полицию с просьбой разобраться с тем, что на Думской улице началась незаконная работа бара, который был закрыт СКР после рейда в начале апреля. Сотрудники полиции прибыли на скандальную улицу, однако не стали предпринимать никаких действий. Они объяснили это тем, что нужно дождаться ответа от СК касательно того, был ли опечатан именно этот клуб.
Спустя час полицейские заявили, что за дверью конкретного бара находятся входы в еще несколько заведений, поэтому они не имеют права вскрывать ее. После этого они уехали, а незаконная деятельность бара продолжилась, сообщает телеканал 78.
Ранее сообщалось, что все бары на Думской улице были закрыты после ночного рейда полиции, ОМОНа и СК 8 апреля. Однако один из баров продолжил свою деятельность подпольно, нарушая постановление. Сотрудники впускали гостей только по будням исключительно с черного входа по специальному шифру, а алкоголь продавали за наличный расчет или по переводу на карту, так как кассы в заведении нет. Свидетели происходящего вызвали полицию.