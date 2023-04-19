Полиция не смогла противостоять незаконным вечеринкам на Думской улице в Санкт-Петербурге

Сегодня, 19 апреля, местные жители обратились в полицию с просьбой разобраться с тем, что на Думской улице началась незаконная работа бара, который был закрыт СКР после рейда в начале апреля. Сотрудники полиции прибыли на скандальную улицу, однако не стали предпринимать никаких действий. Они объяснили это тем, что нужно дождаться ответа от СК касательно того, был ли опечатан именно этот клуб.