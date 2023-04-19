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На Украине умер актер фильма «Отряд особого назначения» Александр Тартышников

Общество
На Украине умер актер фильма «Отряд особого назначения» Александр Тартышников

В возрасте 80 лет скончался советский и украинский актер театра и кино Александр Тартышников. Информация об этом поступила от Харьковского государственного театра имени Шевченко.

Сообщается, что артист умер во вторник, через полтора месяца после своего юбилея. Подробности и причины смерти не уточняются.

«Светлая память Александру Максимовичу», - соболезнуют родственникам представители театра.

Он был известен благодаря своим ролям в таких фильмах как «Отряд особого назначения», «Охотники за бриллиантами» и сериале «Нюхач». За свою карьеру он сыграл в 27 кинокартинах.

Ранее сообщалось о смерти актера Александра Негребы. Известно, что артист умер во сне.
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