Американский адмирал Джон Акилино: США напуганы военной мощью Китая

Представители оборонного ведомства отказались от комментариев, когда представитель от штата Флорида Мэтт Гетц, спросил, превзошел ли Китай Соединенные Штаты в гиперзвуковой гонке. Они заявили, что могут говорить об этом только на секретном брифинге.