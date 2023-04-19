Американский адмирал Джон Акилино: США напуганы военной мощью Китая

«Пентагон отстает от Пекина в области гиперзвукового оружия и систем защиты от него», — заявил руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино. Об этом рассказало издание Navy Times.
Во вторник члены комитета по вооруженным силам Палаты представителей выясняли у руководителей Пентагона, почему американские военные продолжают отставать от Китая в разработке гиперзвуковых ракет и средств защиты, способных противостоять боеприпасам нового поколения.
Акилино назвал скорость, с которой Китай развивает военные технологии «тревожащей» и отметил, что процесс развития американских систем вооружения «должен идти быстрее».
Представители оборонного ведомства отказались от комментариев, когда представитель от штата Флорида Мэтт Гетц, спросил, превзошел ли Китай Соединенные Штаты в гиперзвуковой гонке. Они заявили, что могут говорить об этом только на секретном брифинге.
Ранее СМИ сообщили, что ВВС США скрывали сведения о провальных испытаниях гиперзвукового оружия. Крылатая ракета AGM-183A не смогла поразить все цели.