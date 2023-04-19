Руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби заявила, что Соединенные Штаты очень надеются устроить переговоры по теме стратегической стабильности с Пекином и Москвой.
Согласно заявлениям руководства, американская сторона разрабатывает технологии верификации новых систем вооружения, чтобы в момент начала диалога, у США «не возникло трудностей».
Разработка программы по нераспространению ядерного оружия и воплощение ее в жизнь, по мнению Джилл Хруби, идет полным ходом, а «союзники» принимают в этом большое участие.
Ранее, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия поможет Венесуэле избавиться от геополитических игр США и будет работать над дальнейшим сотрудничеством с Латинской Америкой.