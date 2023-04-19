Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о желании стран Латинской Америки уйти от влияния США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в современных условиях многие страны хотят выбирать свой путь самостоятельно и не находиться под давлением стран Запад.
Ряд стран Латинской Америки давно понял, что находится под постоянным давлением и зависимостью от Запада, поэтому такие страны, как Куба, Венесуэла, Никарагуа, хотят избавиться от контроля, который на них оказывают геополитические игры США, и двигаться самостоятельно, заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле.
Он отметил, что страны Запада в любой момент могут нарушить мир и порядок Латинской Америки при опосредованной войне.
Ранее сообщалось, что Лавров рассказал о «привычке» США нарушать общения, которые Вашингтон дает своим политическим союзникам. Министр заявил, что США постоянно обманывают и не исполняют обещаний, поэтому это может произойти в любой момент.