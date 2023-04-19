Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о желании стран Латинской Америки уйти от влияния США

Ряд стран Латинской Америки давно понял, что находится под постоянным давлением и зависимостью от Запада, поэтому такие страны, как Куба, Венесуэла, Никарагуа, хотят избавиться от контроля, который на них оказывают геополитические игры США, и двигаться самостоятельно, заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле.