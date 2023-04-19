ДТП с участием элитного Lamborghini произошло на Тверской улице в Москве

Элитный спорткар Lamborghini столкнулся с легковым автомобилем в центре Москвы. Дорогое транспортное находилось в аренде. Информации о пострадавших в результате аварии и ее виновнике пока нет.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Тверской улице российской столицы. В результате аварии на спорткаре образовалась глубокая вмятина, ремонт которой может обойтись водителю в несколько сотен тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов на данный момент выясняют обстоятельства произошедшего. Сообщается, что виновник ДТП пока не выявлен, – пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сайт РИАМО сообщил, что на Ярославском шоссе в Москве легковой автомобиль сбил пешехода. Сообщается, что пострадавший пересекал дорогу в неположенном месте, показывая странный жест рукой.