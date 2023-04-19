Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в политике двойных стандартов

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в злоупотреблении обманом и неисполнением обещаний. По мнению министра, Вашингтон крайне часто не исполняет своих обещаний, данных союзникам. Таким образом, в текущих политических условиях он может обмануть в любой момент и к этому нужно быть готовыми, резюмировал Лавров.