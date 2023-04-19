Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в политике двойных стандартов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация Белого дома наполнена лицемерами, которые постоянно прибегают к политике двойных стандартов.
Страны Запада используют двойные стандарты там, где им это удобно, позволяя себе манипулировать международными отношениями, заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле.
Он отметил, что Запад поступает так в любых ситуациях на политической арене, где он может получить выгоду. В пример Лавров привел референдум о присоединении Крыма к России, который не признает внушительная часть мира.
Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в злоупотреблении обманом и неисполнением обещаний. По мнению министра, Вашингтон крайне часто не исполняет своих обещаний, данных союзникам. Таким образом, в текущих политических условиях он может обмануть в любой момент и к этому нужно быть готовыми, резюмировал Лавров.