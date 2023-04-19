Япония и США будут сотрудничать ради успешного саммита G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил госсекретарю США Энтони Блинкену, что США и Япония будут работать вместе, чтобы успешно провести предстоящий в следующем месяце саммит G7 в Хиросиме. Информация об этом появилась на сайте «JapanToday».