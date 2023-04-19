Япония и США будут сотрудничать ради успешного саммита G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил госсекретарю США Энтони Блинкену, что США и Япония будут работать вместе, чтобы успешно провести предстоящий в следующем месяце саммит G7 в Хиросиме. Информация об этом появилась на сайте «JapanToday».
В начале встречи Кисида сообщил, что Япония хочет сотрудничать с Соединенными Штатами для поддержания «международного порядка, основанного на четких правилах».
По заявлениям премьера Японии, он планирует представить свое «Видение мира, свободного от ядерного оружия» на предстоящей встрече «Большой Семерки».
Ранее, страны G7 сообщили о своем намерении предотвращать «поставки третьих стран» в Россию.