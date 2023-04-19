Российский танк Т-90 в Луизиане привел в панику американцев

По данным издания, танк попал в США с территории Украины. Отмечается, что в руках американцев он оказался без некоторых важных компонентов электроники. В ведомстве не сообщили какая судьба уготована машине, однако издание предполагает, что его отправят на стрельбы в качестве мишени.