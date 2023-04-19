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Российский танк Т-90 в Луизиане привел в панику американцев

Политика
Российский танк Т-90 в Луизиане привел в панику американцев

Американцы оказались шокированы, когда увидели российский основной боевой танк Т-90 на автостоянке в штате Луизиана. Об этом сообщает издание The Drive.

Успокаивать перепуганных граждан пришлось Пентагону. В ведомстве сообщили, что танк собирались доставить на полигон в Абердине, однако перевозивший его грузовик сломался.

«Он не был вооружен и не перевозил какие-либо опасные материалы и ни в коем случае не представлял опасности для общества», — заявила представитель Пентагона Сью Гоф.

По данным издания, танк попал в США с территории Украины. Отмечается, что в руках американцев он оказался без некоторых важных компонентов электроники. В ведомстве не сообщили какая судьба уготована машине, однако издание предполагает, что его отправят на стрельбы в качестве мишени.

Ранее СМИ сообщили, что немецкие танки «Леопард» развалились не доехав до фронта. Отмечается, что главной проблемой немецкой техники является ее «престарелый» возраст.
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