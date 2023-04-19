Режиссер Квентин Тарантино рассказал о причине малого количества интимных сцен в его фильмах

Легендарный голливудский режиссер-сценарист Квентин Тарантино объяснил свое решение избегать сексуальных сцен в собственных фильмах. Он заявил, что такие эпизоды не являются частью его «видения».
Тарантино признался, что включил бы интимные сцены в собственные картины, если бы в одном из его фильмов была в этом необходимость. Он сделал долгую и успешную карьеру в Голливуде, выделившись в индустрии своим уникальным кинематографическим стилем.
Тема «секса» никогда не играла особой роли в его фильмах из-за их преимущественно жестоких криминальных сюжетов. Хотя иногда, вместо романтических актов, в них можно ощутить глубокую чувственность. Несколько фильмов Тарантино заигрывали с этим через моменты глубокой эмоциональной связи между двумя персонажами, – пишет SCREENRANT.
Ранее РИАМО назвал 15 «шедевров кино», которые стоит посмотреть. В первую тройку вошли «Зеленая миля», «Бойцовский клуб» и «Крестный отец».