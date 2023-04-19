Голливудские сценаристы голосуют за забастовку впервые за 15 лет

В Голливуде ожидается первая за 15 лет забастовка сценаристов, в связи с тем, что гильдия сценаристов Америки подавляющим большинством проголосовала за прекращение переговоров по контрактам со всеми крупными студиями. Информацию об этом предоставило новостное издание «RT».