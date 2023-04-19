Голливудские сценаристы голосуют за забастовку впервые за 15 лет

В Голливуде ожидается первая за 15 лет забастовка сценаристов, в связи с тем, что гильдия сценаристов Америки подавляющим большинством проголосовала за прекращение переговоров по контрактам со всеми крупными студиями. Информацию об этом предоставило новостное издание «RT».
На такие меры сценаристам пришлось идти из-за сокращений зарплат и повышения рабочего плана.
«Сценаристы работают больше, за меньшие деньги», - рассказал журналистам член гильдии.
Альянс продюсеров кино и телевидения отклонил решение о забастовке и призвал сценаристов вернуться за стол переговоров.
Тем временем, голливудское руководство начало готовиться к протесту, запасаясь сценариями и выстраивая «поток» из реалити-шоу, которым не нужны сценаристы.
Ранее сообщалось, что британские медики начали масштабную забастовку из-за роста инфляции в стране. Организаторы протеста требуют от правительства повышения зарплат и уровня жизни в стране.