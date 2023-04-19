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В России планируют издать книгу со всеми преступлениями ВСУ

Общество
В России планируют издать книгу со всеми преступлениями ВСУ

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что в России планируется издать книгу, содержащую в себе все акты военных преступлений, замеченные со стороны ВСУ в течении СВО. Информацию об приводит «РИА Новости».

По заявлению директора, содержащаяся в книге информация может служить основой для вершения правосудия над неонацистскими группировками. Ожидаемый выход «Черной книги» приходится на начало мая 2023 года.

Ранее, ведомство по уголовным делам Германии получило 337 сообщений о совершении военных преступлений на территории Украины. В число резидентов опроса входит около 90 свидетелей.
рвио Украина Михаил Мягков
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