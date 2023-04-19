США предлагают награду в размере до $ 7 млн за лидера «Хезболлы»

Госдепартамент предлагает вознаграждение за информацию, ведущую к идентификации, местонахождению, аресту и осуждению Ибрагима Акила. Об этом сообщает издание AA.
Заявление Государственного департамента было сделано в 40-ю годовщину бомбардировки «Хезболлой» посольства США в Бейруте. Акилл, также известный как Тахсин, служит в высшем военном органе «Хезболлы», Совете джихада, сообщил Госдепартамент.
Также во вторник Государственный департамент и Министерство финансов объявили о новых санкциях, против структуры, которая облегчает оплату, пересылку и доставку наличных денег, предметов искусства и роскоши в пользу предполагаемого финансиста «Хезболлы» Назема Саида Ахмада.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры ХАМАС и «Хезболлы» провели переговоры по поводу всплеска насилия в Израиле. Обе организации называют своей главной задачей уничтожение еврейского государства.