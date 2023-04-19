США предлагают награду в размере до $ 7 млн за лидера «Хезболлы»

Также во вторник Государственный департамент и Министерство финансов объявили о новых санкциях, против структуры, которая облегчает оплату, пересылку и доставку наличных денег, предметов искусства и роскоши в пользу предполагаемого финансиста «Хезболлы» Назема Саида Ахмада.