Полиция прибыла в подпольный бар «Арка» на Думской улице в Санкт-Петербурге

В бар «Арка», который начал свою подпольную работу на Думской улице в Санкт-Петербурге не ожидали появления гостей из полиции.
Сегодня, 19 апреля, стало известно о работе подпольного бара «Арка», который был временно закрыт в начале апреля, однако незаконным образом продолжил свою работу. Сейчас к нему подъехали машины полиции. Стражей порядка вызвали свидетели незаконной деятельности заведения ночью, сообщает телеканал 78.
Ранее сообщалось, что бар «Арка» продолжает работать после того, как его вместе с другими питейными заведениями на Думской улице был временно закрыт после ночного рейда. Сотрудники бара принимают оплату только наличным расчетом или переводом на карту, а попасть туда можно только ночью по будням с черного входа, зная специальный шифр.