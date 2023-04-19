Полиция прибыла в подпольный бар «Арка» на Думской улице в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что бар «Арка» продолжает работать после того, как его вместе с другими питейными заведениями на Думской улице был временно закрыт после ночного рейда. Сотрудники бара принимают оплату только наличным расчетом или переводом на карту, а попасть туда можно только ночью по будням с черного входа, зная специальный шифр.