Обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней предъявлены мужчине в Канаде

Полиция Торонто арестовала 33-летнего злоумышленника после расследования отдела по борьбе с торговлей людьми. Правоохранители заявили, что он заставлял 15-летнюю потерпевшую работать в секс-индустрии и отдавать ему полученные ею деньги.