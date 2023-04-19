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Обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней предъявлены мужчине в Канаде

Общество
Обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней предъявлены мужчине в Канаде

Мужчине из Канады предъявлены многочисленные обвинения в предполагаемом сексуальном рабстве. Он принуждал несовершеннолетнюю из Торонто к оказанию интимных услуг.

Полиция Торонто арестовала 33-летнего злоумышленника после расследования отдела по борьбе с торговлей людьми. Правоохранители заявили, что он заставлял 15-летнюю потерпевшую работать в секс-индустрии и отдавать ему полученные ею деньги.

Стражи порядка предъявили мужчине 14 обвинений в торговле детьми, создании и хранении детской порнографии, сексуальном насилии и иных правонарушениях. Полиция подчеркнула, что жертв от его «деятельности» может быть намного больше, – пишет Toronto Star.

Ранее «Царьград» сообщил о возбуждении уголовного дела по факту насилия над несовершеннолетними в Свердловской области. Двое учеников местной специальной школы заявили, что преподаватель поручал старшим учащимся исполнять «наказания», в том числе и сексуального характера, над провинившимися.
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