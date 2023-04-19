Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Венесуэлы Ивана Хиля в Москву

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Лавров рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в ближайшем будущем. Глава МИД России пообещал помочь союзнику избавиться от зависимости от прихотей и «геополитических игр» США, которым подчиняются страны Латинской Америки. Лавров также затронул тему отношения США к своим союзникам. Он предупредил гостей пресс-конференции о том, что Вашингтон способен в любой момент обмануть.