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Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Венесуэлы Ивана Хиля в Москву

Политика
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Венесуэлы Ивана Хиля в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как прошел его дипломатический визит к главе МИД Венесуэлы Ивану Хилю.

По словам Лаврова, он очень признателен Хилю за переговоры, которые министры провели 18 апреля в Венесуэле в рамках латиноамериканского турне главы ведомства России. Главный российский дипломат также пригласил своего коллегу посетить Москву с ответным визитом, заявил министр во время пресс-конференции в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Лавров рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в ближайшем будущем. Глава МИД России пообещал помочь союзнику избавиться от зависимости от прихотей и «геополитических игр» США, которым подчиняются страны Латинской Америки. Лавров также затронул тему отношения США к своим союзникам. Он предупредил гостей пресс-конференции о том, что Вашингтон способен в любой момент обмануть.
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