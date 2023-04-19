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Как работает незаконный бар в Санкт-Петербурге: секретный шифр для входа

Общество
Как работает незаконный бар в Санкт-Петербурге: секретный шифр для входа

Подпольный бар на Думской улице в Санкт-Петербурге разработал систему незаконной деятельности после закрытия всех таких заведений в начале апреля.

Бар «Арка» стал единственным баром на Думской улице в Петербурге, который работает после закрытия. Сотрудники решили обойти запреты СК и полиции и начали работать подпольно. Чтобы не вызывать лишних подозрений и вопросов о работе бара на скандальной улице, сотрудники заведения пускают гостей только через черный вход и по специальному шифру. Гости должны постучать в дверь, иначе в бар им не попасть, сообщает телеканал 78.

Ранее сообщалось, что этот бар начал работать подпольно после того, как в ходе ночного рейда 8 апреля полиция и СК временно закрыли все заведения на Думской улице. Бар открыт только по будням и принимает оплату исключительно через перевод на карту или наличный расчет, так как кассы в заведении больше нет.
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