Как работает незаконный бар в Санкт-Петербурге: секретный шифр для входа

Подпольный бар на Думской улице в Санкт-Петербурге разработал систему незаконной деятельности после закрытия всех таких заведений в начале апреля.
Бар «Арка» стал единственным баром на Думской улице в Петербурге, который работает после закрытия. Сотрудники решили обойти запреты СК и полиции и начали работать подпольно. Чтобы не вызывать лишних подозрений и вопросов о работе бара на скандальной улице, сотрудники заведения пускают гостей только через черный вход и по специальному шифру. Гости должны постучать в дверь, иначе в бар им не попасть, сообщает телеканал 78.
Ранее сообщалось, что этот бар начал работать подпольно после того, как в ходе ночного рейда 8 апреля полиция и СК временно закрыли все заведения на Думской улице. Бар открыт только по будням и принимает оплату исключительно через перевод на карту или наличный расчет, так как кассы в заведении больше нет.