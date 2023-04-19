Как работает незаконный бар в Санкт-Петербурге: секретный шифр для входа

Бар «Арка» стал единственным баром на Думской улице в Петербурге, который работает после закрытия. Сотрудники решили обойти запреты СК и полиции и начали работать подпольно. Чтобы не вызывать лишних подозрений и вопросов о работе бара на скандальной улице, сотрудники заведения пускают гостей только через черный вход и по специальному шифру. Гости должны постучать в дверь, иначе в бар им не попасть, сообщает телеканал 78.