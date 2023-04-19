Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна планирует запуск нового военного спутника-шпиона

Глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, что страна запустит новый военный спутник-шпион в соответствии с ранее представленным планом. Информация об этом появилась в новостном агентстве «Yonhap».
Также, было приказано разработать и привести в жизнь проект по производству и запуску схожих аппаратов, в связи с необходимостью увеличить мощности разведки страны.
Ранее, дипломаты из Южной Кореи и Франции негативно отозвались в сторону КНДР, в связи с запуском ракет. По мнению сторон, разработка баллистических ракет угрожает целостности мирового сообщества и может привести к конфликту.