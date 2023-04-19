Скелет динозавра продан за рекордную сумму на аукционе в Цюрихе

По данным аукционного дома, чуть более половины из 293 костей верхового тираннозавра рекса, получившего название «TRX-293 Trinity», являются «оригинальным костным материалом» трех разных образцов, обнаруженных в период с 2008 по 2013 год в американских штатах Вайоминг и Монтана. Вид T. rex считается самым продаваемым динозавром. Trinity - всего лишь третий скелет тираннозавра рекса, когда-либо проданный на аукционе. Его длина составляет 11,6 метра, а высота - 3,9 метра. Среди его наиболее примечательных особенностей - неповрежденный череп длиной 1,4 метра.