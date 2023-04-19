Турция ожидает участия президента РФ Владимира Путина в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Эрдоган откровенно выразился о желании скорейшего поступления топлива на атомную электростанцию. Президент Турции с нетерпением ожидает придания ей статуса ядерного предприятия. С момента поступления этого топлива на площадку «Аккую» турецкое государство станет страной с атомной энергетикой, – пишет «РИА Новости».