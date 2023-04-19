Подпольный бар в Санкт-Петербурге: Решение о закрытии не мешает отдыхать на Думской улице

Барная жизнь на скандальной улице продолжает кипеть даже после закрытия всех баров на Думской. Деятельность одного из баров продолжается подпольно. Когда определенное количество посетителей заходит в бар, работники закрывают заведение на ключ и начинают свою деятельность, продавая алкоголь и включая громкую музыку.