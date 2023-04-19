Подпольный бар в Санкт-Петербурге: Решение о закрытии не мешает отдыхать на Думской улице

Один из баров на Думской улице в Петербурге продолжает свою деятельность вопреки временному закрытию после рейда полиции и СКР.
Барная жизнь на скандальной улице продолжает кипеть даже после закрытия всех баров на Думской. Деятельность одного из баров продолжается подпольно. Когда определенное количество посетителей заходит в бар, работники закрывают заведение на ключ и начинают свою деятельность, продавая алкоголь и включая громкую музыку.
Никакой кассы в этом подпольном заведении нет, так как вся оплата проходит либо за наличный расчет, либо переводом на карту, сообщает телеканал 78.
Ранее сообщалось, что 8 апреля сотрудники полиции и СК РФ устроили ночной рейд по барам Думской улицы. Эта операция была проведена в рамках расследования дела о продаже алкоголя несовершеннолетним в нескольких барах на этой улице. После этого все заведения были временно закрыты.