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Золотая римская монета, найденная недалеко от Помпеи, продана за ошеломляющую сумму

Общество
Золотая римская монета, найденная недалеко от Помпеи, продана за ошеломляющую сумму

Золотая римская монета, посвященная завоеванию Британии императором Клавдием, была продана на аукционе почти за 22 400 долларов. Об этом сообщает издание Fox News.

Эксперты заявили, что не удивлены столь высокой стоимостью монеты. Антиквары впервые нашли ее в 1895 году под насыпями вулканического пепла внутри римской виллы. Первая зарегистрированная ее продажа состоялась в 1898 году. Именно тогда монету, посвященную поражению Британии от рук римлян, купил англичанин сэр Сэмюэль Бэгстер Боултон, вице-председатель Лондонской торговой палаты. Она передавалась из поколения в поколение в семье Боултон, пока не была продана в 1942 году лондонскому дилеру Spink.

Ранее СМИ сообщили, что Банк России выпустит в обращение памятные золотые монеты «Георгий Победоносец». Всего было изготовлено около 300 тыс. монет.
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