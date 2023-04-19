Золотая римская монета, найденная недалеко от Помпеи, продана за ошеломляющую сумму

Эксперты заявили, что не удивлены столь высокой стоимостью монеты. Антиквары впервые нашли ее в 1895 году под насыпями вулканического пепла внутри римской виллы. Первая зарегистрированная ее продажа состоялась в 1898 году. Именно тогда монету, посвященную поражению Британии от рук римлян, купил англичанин сэр Сэмюэль Бэгстер Боултон, вице-председатель Лондонской торговой палаты. Она передавалась из поколения в поколение в семье Боултон, пока не была продана в 1942 году лондонскому дилеру Spink.