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Семья «8-летнего гения» Алисы Тепляковой подала на МГУ в суд

Общество
Семья «8-летнего гения» Алисы Тепляковой подала на МГУ в суд

Мать самого молодого студента МГУ Алисы Тепляковой подала на университет дочери в суд. Об этом сообщает издание «Правила Жизни».

Корреспондент посетивший заседание не смог выяснить причину начала судопроизводства. Отец девочки лишь дал комментарий, что «Журналисты слишком много фантазируют», и что его дочь полностью справляется с учебной программой.

Ранее отец девочки уже высказывал претензии к университету, который «не заметил способности Алисы» и вел внутреннюю работу, не пообщавшись с семьей.

Ранее вундеркинд Алиса Теплякова заявляла, что планирует окончить МГУ за два года.
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