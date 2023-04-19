Семья «8-летнего гения» Алисы Тепляковой подала на МГУ в суд

Мать самого молодого студента МГУ Алисы Тепляковой подала на университет дочери в суд. Об этом сообщает издание «Правила Жизни».
Корреспондент посетивший заседание не смог выяснить причину начала судопроизводства. Отец девочки лишь дал комментарий, что «Журналисты слишком много фантазируют», и что его дочь полностью справляется с учебной программой.
Ранее отец девочки уже высказывал претензии к университету, который «не заметил способности Алисы» и вел внутреннюю работу, не пообщавшись с семьей.
Ранее вундеркинд Алиса Теплякова заявляла, что планирует окончить МГУ за два года.