Исландия выдвинула строгие условия США для стоянки американских атомных кораблей у своих берегов

Правительство Исландии сообщило, атомные подводные лодки Соединенных Штатов Америки смогут иметь право кратковременной стоянки у берегов страны при условии отсутствия ядерных боезарядов на борту.
Атомные корабли США смогут совершать кратковременные остановки, проводить ротацию состава экипажа и пополнять запасы у берега Исландии. Рейкьявик сообщил, что власти островного государства полагаются на уважение положений местных доктрин политики и национальной безопасности со стороны США, поэтому надеются на соблюдение американскими военными принципа свободных от ядерного орудия территориальных вод страны, – пишет «РИА Новости».
Ранее «Царьград» передал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об «открытой лжи» со стороны официальных властей США. Министр подчеркнул, что Вашингтон намного чаще «обманывает других», чем исполняет собственные обещания.