Исландия выдвинула строгие условия США для стоянки американских атомных кораблей у своих берегов

Атомные корабли США смогут совершать кратковременные остановки, проводить ротацию состава экипажа и пополнять запасы у берега Исландии. Рейкьявик сообщил, что власти островного государства полагаются на уважение положений местных доктрин политики и национальной безопасности со стороны США, поэтому надеются на соблюдение американскими военными принципа свободных от ядерного орудия территориальных вод страны, – пишет «РИА Новости».