Глава МИД Лавров: Россия избавит Венесуэлу от «геополитических игр» США

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о склонности США к обману своих союзников. По словам министра, Вашингтон уже не раз обманывал после того, как давал обещания на политической арене, поэтому нужно быть осторожными, так как Белый дом «может обмануть в любой момент».