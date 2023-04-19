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Глава МИД Лавров: Россия избавит Венесуэлу от «геополитических игр» США

Политика
Глава МИД Лавров: Россия избавит Венесуэлу от «геополитических игр» США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ходе сотрудничества с Венесуэлой будет работать над тем, чтобы избавить своего союзника от геополитического давления со стороны США.

Сотрудничество России и Венесуэлы позволит Москве обеспечить эффективную работу по борьбе с диктатурой США над странами Латинской Америки, из-за которой государства страдают от зависимости от прихотей и «геополитических игр США», заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле. Он также отметил, что российский опыт противодействию санкций поможет в этом.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о склонности США к обману своих союзников. По словам министра, Вашингтон уже не раз обманывал после того, как давал обещания на политической арене, поэтому нужно быть осторожными, так как Белый дом «может обмануть в любой момент».
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