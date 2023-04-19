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Певица Анна Семенович рассказала о том, какие женщины нравятся мужчинам

Общество
Певица Анна Семенович рассказала о том, какие женщины нравятся мужчинам

Российская актриса и певица Анна Семенович поделилась своими наблюдениями о мире красоты с фанатами. Сообщение об этом появилось в «The Voice Mag».

Так, бывшая участница «Блестящих» просит женщин не переусердствовать с макияжем, ведь, по ее мнению, большинство из них таким образом лишь скрывают свои комплексы, а не подчеркивают красоту.

«Все должно быть в меру», - резюмировала Семенович.

По мнению поп-дивы, обильное использование косметики прячет индивидуальность и будет притягивать мужчин, прячущихся от мира. По мнению телеведущей, пара состоящая из двух неискренних людей закончится крахом отношений.

Ранее Анна Семенович рассказала, как обхитрила своего возлюбленного и заполучила «подарок мечты».
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