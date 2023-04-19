Лидер Ирана Али Хаменеи призвал готовиться к войне

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал высшее военное командование активизировать подготовку к потенциальным угрозам «врага». Об этом сообщает издание Caspian News.
Хаменеи потребовал, чтобы иранские военные внимательно следили за долгосрочными и среднесрочными планами «врага», заявив, что он не является непобедимым, несмотря на его кажущиеся основательными расчеты и военную мощь.
«У американцев были некоторые интересы в Ираке и Афганистане, но их конечной целью был исламский Иран. Однако им не удалось достичь своей конечной цели благодаря великой силе Исламской революции», — подчеркнул Хаменеи.
Кроме того он поблагодарил вооруженные силы за их достижения и постоянный прогресс, но призвал не останавливаться на достигнутом.
Ранее Министерство обороны Ирана предрекло скорый крах Израиля. Кроме того, в ведомстве призвали мировое сообщество осудить давление израильских властей на палестинцев.