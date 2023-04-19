Глава МИД России Сергей Лавров: «США могут обмануть в любой момент»

В текущих политических условиях США наглядно демонстрируют свою неисполнительность и склонность к обману. Вашингтон чаще обманывает, чем исполняет обещания, данные своим союзникам. Поэтому сейчас нужно быть готовыми к тому, что США могут «обмануть в любой момент», заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле.