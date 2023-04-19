Глава МИД России Сергей Лавров: «США могут обмануть в любой момент»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что текущие политические события демонстрируют, что США зачастую не выполняют своих обещаний.
В текущих политических условиях США наглядно демонстрируют свою неисполнительность и склонность к обману. Вашингтон чаще обманывает, чем исполняет обещания, данные своим союзникам. Поэтому сейчас нужно быть готовыми к тому, что США могут «обмануть в любой момент», заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что 18 апреля Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас в рамках своего турне по Латинской Америке. У него запланирована встреча с президентом Николасом Мадуро. За день до этого, 17 апреля, глава российского МИД посетил Бразилию, где провел переговоры с министром иностранных дел Мауро Виэйрао. Дальше Лавров посетит Кубу и Никарагуа.