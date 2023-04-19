Сенатор Алексей Пушков обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии

План Макрона по мирному урегулированию конфликта России и Украины является иллюзией, так как лидер Франции не хочет решать этот вопрос. Он просто хочет обратить на себя внимание своих союзников на мировой арене, чтобы остаться в политической истории, написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот мирный план не получит ни развития, ни логического продолжения.