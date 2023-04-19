Обрушение парковки в центре Нью-Йорка: есть погибшие и раненые

Многоэтажная парковка обрушилась в одном из зданий центра финансовой столицы Соединенных Штатов Америки. Администрация города сообщила об одном погибшем.
Представители спасательных служб отметили, что шесть пострадавших из-за обрушения были госпитализированы. Мэрия города сообщила, что происшествие унесло жизнь по крайней мере одного человека. Спасатели также заявили, что под обломками здания могут находиться и другие пострадавшие, – пишет MK.RU.
Ранее сайт URA.RU сообщил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолка в одной из квартир Екатеринбурга. Бастрыкин также затребовал у и. о. руководителя регионального СУ СК России представить доклад по следствию.