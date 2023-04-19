Ученые из Эквадора обнаружили первозданный коралловый риф

Научная экспедиция обнаружила ранее неизвестный коралловый риф у берегов Галапагосских островов. Информация об этом поступила от Министерства окружающей среды Эквадора.
По заявлению министра окружающей среды Хосе Давалоса, риф был обнаружен на глубине 400 метров на вершине подводной горы. Его длина составляет около двух километров.
«Галапагосские острова снова удивляют нас», - прокомментировал находку Давалос.
Согласно мнению экологов, находка является необычной в связи с тем, ранее было известно всего лишь о двух рифах, переживших миграцию вод в южном полушарии.
Ранее, ученые научили искусственный интеллект распознавать звук больных коралловых рифов. Это должно сильно облегчить работу по сохранению живых структур.