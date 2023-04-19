Washington Post: Вашингтон отрицает обвинения в опосредованной войне, несмотря на доказательства Пентагона

Секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть, демонстрируют, что участие США в конфликте России и Украины гораздо глубже, чем заявляют политики обществу. На данный момент Вашингтон предоставил Украине более 40 млрд долларов военной помощи. Однако, несмотря на это, Белый дом продолжает отрицать какую-либо причастность к опосредованной войне с Россией, информирует Washington Post.