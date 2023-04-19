Американское издание Washington Post сообщило, что Белый дом активно отрицает всяческие обвинения, касающиеся попыток победить Россию с помощью Украины.
Секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть, демонстрируют, что участие США в конфликте России и Украины гораздо глубже, чем заявляют политики обществу. На данный момент Вашингтон предоставил Украине более 40 млрд долларов военной помощи. Однако, несмотря на это, Белый дом продолжает отрицать какую-либо причастность к опосредованной войне с Россией, информирует Washington Post.
Ранее сообщалось, что журналист Гленн Гринвальд сообщил об истинных планах США. В эфире телеканала Fox News Гринвальд заявил, что США ведут опосредованную войну с Россией и готовы принести Украину в жертву, только чтобы ослабить Москву.