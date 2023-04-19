Солдаты НАТО попали в госпиталь вместо учений после ДТП с военной техникой в Германии

Полиция Германии сообщила, что семеро солдат получили ранения после того, как бронированные военные машины врезались друг в друга на баварском шоссе. Об этом рассказало издание FOX News.
Несколько немецких СМИ сообщили, что транспортные средства, попавшие в аварию в понедельник, принадлежали военным США. Полиция Германии заявила, что не уполномочена разглашать информацию о национальности пострадавших солдат.
«Согласно первоначальным выводам, семеро солдат были ранены и доставлены в больницу, двое из них на спасательном вертолете», — сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что один из солдат находится в тяжелом состоянии. Авария произошла около 10:55 утра по местному времени на участке шоссе между перекрестками Сульцбах-Розенберг и Амберг-Вест.
Ранее СМИ рассказали, что на одной из дорог Германии произошло столкновение американского MRAP MaxxPro и новейший самоходный ЗРПК M-SHORAD. Предположительно техника направлялась на военные учения НАТО в Финляндии.