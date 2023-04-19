SWIFT больше не нужен: Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовыми сообщениями

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Москва и Каракас наблюдают прогресс в разработке системы обмена финансовыми сообщениями.
Россия и Венесуэла разрабатывают систему финансовых связей, которая бы позволила обходить необходимость посредничества SWIFT в операциях. Также стороны активно прорабатывают вопрос о внедрении российской платежной системы «Мир» на территории латиноамериканского государства.
Хиль отметил, что нововведения облегчат течение экспорта и импорта продуктов питания, что является несомненной выгодой для венесуэльских сельскохозяйственных производителей. По его словам, Москва и Каракас также договорились поддерживать темпы развития сотрудничества в энергетике, авиа- и морском транспорте и торговле, – пишет «РИА Новости».
Ранее URA.RU сообщило об отношении Сергея Лаврова к российской монографии «История Украины». Дипломат отметил, что эта работа призвана внести свой вклад в сохранение и восстановление правды об истории, которую пытаются фальсифицировать украинские национал-радикалы.