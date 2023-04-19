SWIFT больше не нужен: Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовыми сообщениями

Хиль отметил, что нововведения облегчат течение экспорта и импорта продуктов питания, что является несомненной выгодой для венесуэльских сельскохозяйственных производителей. По его словам, Москва и Каракас также договорились поддерживать темпы развития сотрудничества в энергетике, авиа- и морском транспорте и торговле, – пишет «РИА Новости».