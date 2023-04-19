CNN: Постковидная экономика Китая выросла на 4,5%

По данным Национального бюро статистики КНР, ВВП страны вырос на 4,5% в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Это превзошло предполагаемую оценку роста в 4%, выдвинутую экономистами из Reuters. Информация об этом публикует CNN.
Согласно отчету, в стране хоть и был отмечен большой рост ВВП, но частные инвестиции практически не сдвинулись с места, а безработица среди молодежи выросла до второго по величине уровня за всю историю наблюдений. По мнению экспертов, это указывает на опасения со стороны работодателей при выборе страны с долгосрочными бизнес-перспективами.
Ранее, генсек НАТО заявил о возможном росте количества ядерных боеголовок у Китая. Согласно его заявлению, это прогнозирование должно сподвигнуть НАТО на адаптацию своего метода контроля вооружения других стран.