CNN: Постковидная экономика Китая выросла на 4,5%

Согласно отчету, в стране хоть и был отмечен большой рост ВВП, но частные инвестиции практически не сдвинулись с места, а безработица среди молодежи выросла до второго по величине уровня за всю историю наблюдений. По мнению экспертов, это указывает на опасения со стороны работодателей при выборе страны с долгосрочными бизнес-перспективами.