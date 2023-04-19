Лавров назвал демагогией рассуждения киевского режима о Крыме

Лавров отметил, что Россия выступает за урегулирование конфликтных ситуаций на основе принципов Организации объединенных наций о суверенном равенстве государств и на базисе принципа неделимости безопасности – по его словам, ни одно государство мира не должно стремиться к укреплению собственной безопасности за счет других международных акторов и действовать, создавая другим участникам мирового политического процесса угрозы, – пишет «РИА Новости».