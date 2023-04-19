Лавров назвал демагогией рассуждения киевского режима о Крыме

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о «демагогичном» характере заявлений по Крыму со стороны киевского режима. Дипломат напомнил, что конфликты должны решаться на принципах коллективной безопасности.
Лавров отметил, что Россия выступает за урегулирование конфликтных ситуаций на основе принципов Организации объединенных наций о суверенном равенстве государств и на базисе принципа неделимости безопасности – по его словам, ни одно государство мира не должно стремиться к укреплению собственной безопасности за счет других международных акторов и действовать, создавая другим участникам мирового политического процесса угрозы, – пишет «РИА Новости».
Ранее Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего дипломатического турне по государствам Латинской Америки. Далее глава российской дипломатии посетит Кубу и Никарагуа.