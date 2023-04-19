«Russian Film Festival»: В Армении начался фестиваль российского кинематографа

В Армению уже во второй раз приезжает международное мероприятие «Russian Film Festival», на котором будут представлены лучшие фильмы российского кинематографа. Информацией о событии поделился сайт «SPUTNIK Армения».
Фестиваль создан при поддержке Министерства культуры России и создан РОСКИНО. Начало и показ программы запланирован на 28 апреля, он будет проходить сначала в Ереване, а уже 5 числа в Гюмри.
Режиссеры обещают показать такие фильмы, как «Танец с саблями», «Хронос», «Чебурашка» и другие. На некоторых киносеансах будут присутствовать создатели картин. После фильмов, в их обсуждении поможет кинокритик Диана Мартиросян.
Ранее сообщалось, что приключенческий фильм «Сто лет тому вперед», основанный на фантастической повести Кира Булычева выйдет в прокат уже в этом году,