ВСУ обстреляли Донецк четырьмя снарядами натовского калибра

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили Донецку четыре снаряда натовского калибра.
Сообщается, что обстрел был зафиксирован в 23:10 по Киевскому району столицы ДНР. Снаряды имели калибр 155 миллиметров – такие боеприпасы используются государствами-членами Североатлантического альянса. Всего произошло четыре удара.
Ранее житель Донецка получил ранение в результате обстрела. Прилеты были совершены по Куйбышевскому району столицы ДНР. Как сообщил глава города Алексей Кулемзин, при обстреле украинской стороной пострадал мужчина 1991 года рождения.