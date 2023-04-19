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ВСУ обстреляли Донецк четырьмя снарядами натовского калибра

Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк четырьмя снарядами натовского калибра

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили Донецку четыре снаряда натовского калибра.

Сообщается, что обстрел был зафиксирован в 23:10 по Киевскому району столицы ДНР. Снаряды имели калибр 155 миллиметров – такие боеприпасы используются государствами-членами Североатлантического альянса. Всего произошло четыре удара.

Ранее житель Донецка получил ранение в результате обстрела. Прилеты были совершены по Куйбышевскому району столицы ДНР. Как сообщил глава города Алексей Кулемзин, при обстреле украинской стороной пострадал мужчина 1991 года рождения.
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