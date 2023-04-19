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Байден продлил запрет связанным с Россией судам заходить в американские порты

Политика
Байден продлил запрет связанным с Россией судам заходить в американские порты

Президент США Джо Байден подписал указ и продлил на год запрет судам, которые связаны Россией, заходить в порты своей страны. Информация об этом содержится в сообщении пресс-цента Белого дома.

Такое решение было принято в связи с «ведением жесткой войны против Украины» и производится в соответствии со статьей 202D Закона о чрезвычайном положении.

Согласно запрету, вход в порты США будет ограничен для кораблей, которые ходят под флагом России или владельцем которых является гражданин, правительство или компания из РФ.

Ранее Германия призвала к введению санкций против российской атомной промышленности. Инициатива последовала от Минэкономики страны.
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