Байден продлил запрет связанным с Россией судам заходить в американские порты

Президент США Джо Байден подписал указ и продлил на год запрет судам, которые связаны Россией, заходить в порты своей страны. Информация об этом содержится в сообщении пресс-цента Белого дома.
Такое решение было принято в связи с «ведением жесткой войны против Украины» и производится в соответствии со статьей 202D Закона о чрезвычайном положении.
Согласно запрету, вход в порты США будет ограничен для кораблей, которые ходят под флагом России или владельцем которых является гражданин, правительство или компания из РФ.
Ранее Германия призвала к введению санкций против российской атомной промышленности. Инициатива последовала от Минэкономики страны.