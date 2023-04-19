Военный эксперт Кроуфорд назвал дату истощения арсенала Украины

Военный эксперт Стюарт Кроуфорд заявил, что сейчас страны Запада должны начать действовать быстрее в контексте военной помощи Украине. В своей статье для издания Express он затронул тему ПВО.
Украинская сторона почти истратила свой запас ПВО, а страны Запада физически не успевают пополнять арсенал Киева. Поэтому, если сейчас союзники Украины не решат вопрос с ПВО, то Запад столкнется с определенного рода последствиями, считает Кроуфорд.
Он отметил, что уже в мае ВСУ ощутят острый дефицит боеприпасов и, соответственно, страны Запада должны его предотвратить, чтобы избежать преимущества России.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с прогнозом о ситуации на Украине в ближайшие несколько месяцев. По его словам, Киев ждут «критические времена», поэтому продолжение оказания военной помощи Украине необходимо, и оно должно быть полноценным.