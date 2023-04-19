Военный эксперт Кроуфорд назвал дату истощения арсенала Украины

Ранее сообщалось, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с прогнозом о ситуации на Украине в ближайшие несколько месяцев. По его словам, Киев ждут «критические времена», поэтому продолжение оказания военной помощи Украине необходимо, и оно должно быть полноценным.