Депутат Госдумы Константин Затулин: Дискредитирующие ВС РФ будут депортированы

Согласно новому закону, принятому в Госдуме, лицо может быть лишено гражданства или прекратить его в связи с действиями, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. При этом возможна депортация такого человека после лишения гражданства, если на это будет инициатива «соответствующих служб».