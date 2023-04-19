Депутат Госдумы Константин Затулин: Дискредитирующие ВС РФ будут депортированы

Лицо, лишенное гражданства за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации впоследствии может быть депортировано. Об этом рассказало издание URA.RU.
Согласно новому закону, принятому в Госдуме, лицо может быть лишено гражданства или прекратить его в связи с действиями, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. При этом возможна депортация такого человека после лишения гражданства, если на это будет инициатива «соответствующих служб».
Обвиняемый имеет право обжаловать решение в течение 10 суток. Этой информацией поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Гражданина депортировать нельзя, а лицо без гражданства или иностранного гражданина — можно», — отметил политик.
Ранее известный актер Дмитрий Назаров был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Сообщается, что после начала СВО артист записал ролики с чтением стихов, в которых улавливалась критика действий ВС РФ