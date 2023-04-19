«Бавария» оштрафовала Садио Мане на 350 тысяч евро за драку с Лероем Сане

Футбольный клуб «Бавария» оштрафовал на 350 тысяч евро своего нападающего Садио Мане за драку с вингером клуба Лероем Сане. Информация об этом поступила от издания «Sports.ru».
Инцидент произошел в раздевалке, после разгромного матча, в котором «Бавария» проиграла «Манчестер Cити» со счетом 3:0. Тогда, Мане ударил в лицо Сане и разбил ему губу.
Сообщается что клуб мог определить штраф в размере месячной зарплаты футболиста – 2 млн евро, но решил этого не делать.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на награду «Золотой мяч» может вновь стать Лионель Месси. Это будет уже восьмой трофей подобного рода за всю яркую карьеру футболиста.