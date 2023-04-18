Великобритания высказалась о вызове своего посла Деборы Броннерт в МИД РФ

Великобритания прокомментировала вызов своего посла Деборы Броннерт в министерство иностранных дел России. Решительный протест был назван обыденностью.
Посольство Великобритании в Москве считает, что вызов британского посла в МИД РФ для высказывания решительного протеста в связи с вмешательством Лондона во внутренние дела России является «обычным делом», приводит слова представителей посольства «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что послы США, Канады и Великобритании были вызваны в российское дипломатическое ведомство 18 апреля. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, послу Броннерт был вынесен решительный протест на фоне ее заявлений о журналисте Владимире Кара-Мурзе*. Другим послам были предъявлены аналогичные обвинения. Всех дипломатов предупредили о последствиях вмешательства третьих стран во внутренние дела России.
*физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами