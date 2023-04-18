Более 750 тысяч человек проголосовали за отставку губернатора Петербурга Александра Беглова

Опрос включает в себя только один закрытый вопрос и два варианта ответа: «Да» и «Нет». Исходя из текущих результатов, 75% приявших в нем участие пользователей проголосовали положительно – это означает, что свыше 750 тысяч жителей Санкт-Петербурга поддерживают петицию за отставку губернатора Беглова.