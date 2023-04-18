Более 750 тысяч человек проголосовали за отставку губернатора Петербурга Александра Беглова

Более миллиона пользователей социальной сети Telegram приняли участие в опросе о поддержке петиции за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Анкетирование проводится в канале «Петербург – Город перемен».
Опрос включает в себя только один закрытый вопрос и два варианта ответа: «Да» и «Нет». Исходя из текущих результатов, 75% приявших в нем участие пользователей проголосовали положительно – это означает, что свыше 750 тысяч жителей Санкт-Петербурга поддерживают петицию за отставку губернатора Беглова.
Многие жители Северной столицы недовольны работой действующего губернатора. Они расстроены провалом многих реформ, отсутствием прогресса в расширении метрополитена и периодическим возникновением коррупционных скандалов.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что петиция за отставку Беглова нашла большой отклик среди горожан. По его словам, такая активность пользователей указывает на их желание добиться ухода губернатора со своего поста.