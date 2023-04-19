Белый дом оказался шокирован заявлениями Бразилии о США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Бразилию в отсутствии нейтральной позиции касательно конфликта России и Украины.
Вашингтон удивлен тем, какие темы поднимались во время брифинга министра иностранных дел Бразилии Мауру Виэйры, который заявил, что США не стремятся к мирному урегулированию конфликта России и Украины, пытаясь добиться его эскалации. Подобные заявления демонстрируют отсутствие нейтральной позиции у Бразилии и прямым текстом обвиняют Вашингтон в причастности к конфликту, заявила Жан-Пьер во время брифинга с журналистами в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассчитывает на поддержание своей политики со стороны Бразилии. Помощник госсекретаря США Брайан Николс заявил, что Вашингтон надеялся на оказание давление на министра иностранных дел России Сергея Лаврова со стороны государства во время его визита.