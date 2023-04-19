Белый дом оказался шокирован заявлениями Бразилии о США

Вашингтон удивлен тем, какие темы поднимались во время брифинга министра иностранных дел Бразилии Мауру Виэйры, который заявил, что США не стремятся к мирному урегулированию конфликта России и Украины, пытаясь добиться его эскалации. Подобные заявления демонстрируют отсутствие нейтральной позиции у Бразилии и прямым текстом обвиняют Вашингтон в причастности к конфликту, заявила Жан-Пьер во время брифинга с журналистами в Белом доме.