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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг прогнозирует рост количества ядерных боеголовок у Китая

Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг прогнозирует рост количества ядерных боеголовок у Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе конференции Североатлантического альянса, сообщил о намерении Китая увеличить количество своих ядерных боеголовок в четыре раза. Информация об этом поступила от новостного издания «РБК»

По мнению генсека, НАТО необходимо начать адаптировать свой метод по контролю вооружения других стран.

«Китай несет глобальную ответственность», - заявил Столтенберг.

По его словам, Китай, от повышения прозрачности своей военной программы «только выиграет» и призвал КНР к сотрудничеству.

Ранее в НАТО заявляли о необходимости повысить спонсирование Украины, несмотря на большой объем работы, проделанный за этот год.
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