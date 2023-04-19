Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг прогнозирует рост количества ядерных боеголовок у Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе конференции Североатлантического альянса, сообщил о намерении Китая увеличить количество своих ядерных боеголовок в четыре раза. Информация об этом поступила от новостного издания «РБК»
По мнению генсека, НАТО необходимо начать адаптировать свой метод по контролю вооружения других стран.
«Китай несет глобальную ответственность», - заявил Столтенберг.
По его словам, Китай, от повышения прозрачности своей военной программы «только выиграет» и призвал КНР к сотрудничеству.
Ранее в НАТО заявляли о необходимости повысить спонсирование Украины, несмотря на большой объем работы, проделанный за этот год.