Иран представил новые беспилотные летательные аппараты и ракетные системы

Подразделения армии Исламской Республики Иран во время парада по случаю Дня армии представили новые образцы вооружений. Об этом сообщает издание MEHR.
Среди основных достижений, продемонстрированных во время парада, был показан БПЛА Mohajer-6, который способен нести управляемые бомбы и осуществлять наблюдение за местностью. Кроме того, был показан тяжелый ударный БПЛА Kaman 22. Он способен перевозить до 300 килограмм взрывчатки и имеет радиус действия около 3000 километров.
Также были продемонстрированы противокорабельная ракета средней дальности «Кадер», ракета «Саттар» класса «воздух-поверхность» с лазерным наведением, ракета «Факур-90» класса «воздух-воздух», ракета «Каем» класса «земля-поверхность» и ракета с высокоточным наведением «Шафаг», дальность действия которой составляет 20 километров.
Ранее СМИ сообщили о том, что в Иране прошли успешные испытания нового дрона-камикадзе. Дальность полета «Meraj-532» составляет около 450 километров.