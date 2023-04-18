Иран представил новые беспилотные летательные аппараты и ракетные системы

Среди основных достижений, продемонстрированных во время парада, был показан БПЛА Mohajer-6, который способен нести управляемые бомбы и осуществлять наблюдение за местностью. Кроме того, был показан тяжелый ударный БПЛА Kaman 22. Он способен перевозить до 300 килограмм взрывчатки и имеет радиус действия около 3000 километров.